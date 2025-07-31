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Россиянам перечислили грозящие развитием рака повседневные привычки

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал о привычках, которые грозят развитием рака.

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал о привычках, которые грозят развитием рака. Об этом пишет РИА Новости.

Привести к онкологии могут курение электронных сигарет, употребление алкоголя, а также сахарный диабет и избыточное количество красного мяса и жирной пищи в рационе, отметил собеседник издания.

По словам специалиста, раком различных локаций, причем не только раком легких, в 30 раз чаще болеют курильщики. Касается это также всех форм курения электронных сигарет, поскольку на организм человека влияют дым и канцерогены.

Фактором риска развития нескольких видов рака, в том числе рака печени, кишечника и молочной железы, является алкоголь, добавил эксперт.

Употребление красного мяса и жирной пищи влияет на возникновение колоректального рака.

Различные хронические заболевания и вирусные инфекции, например, вирус папилломы человека, а также ожирение тоже могут привести к раку, заявил онколог.

Ранее вирусологи назвали заболевания, способные убить человека за несколько дней.