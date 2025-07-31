Рубио: США рассматривают возможность введения банковских санкций против РФ

Соединенные Штаты не исключают возможности введения банковских санкций в отношении России, но хотели бы избежать таких инициатив. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
«Есть возможность ввести секторальные банковские санкции, которые тоже были бы очень мощными. Но, повторю, наша надежда — избежать этого», — сообщил он в интервью для радиостанции Fox Radio.
По словам Рубио, США продолжают искать способ остановить вооруженный конфликт на Украине, также рассматривая возможность введения вторичных санкций на продажу российской нефти.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Марко Рубио, что США на этой неделе провели контакты с Россией для достижения взаимопонимания по планам урегулирования украинского конфликта.