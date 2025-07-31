Путин подписал закон о блокировке фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

Президент России Владимир Путин в четверг, 31 июля, подписал закон, согласно которому владельцы аудиовизуальных сервисов должны заблокировать фильмы, дискредитирующие или пропагандирующие отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Наличие материалов, которые дискредитируют эти ценности, также может стать основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения. В течение суток с момента получения требования Роскомнадзора владельцы сервисов должны прекратить распространять фильмы, которым Министерство культуры России отказалось выдать прокатное удостоверение, отозвало его или выявило наличие материалов, дискредитирующих традиционные ценности.
Такое требование распространяется и на владельцев страниц в социальных сетях, доступ к которым в течение суток составляет свыше 500 тысяч пользователей. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
22 июля Государственная дума приняла закон о запрете на распространение фильмов, которые Минультуры признало дискредитирующими традиционные российские ценности. Он вступит в силу 1 марта 2026 года. 25 июля Совет Федерации одобрил этот закон.