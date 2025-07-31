Путин подписал закон о блокировке фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

Наличие материалов, которые дискредитируют эти ценности, также может стать основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения. В течение суток с момента получения требования Роскомнадзора владельцы сервисов должны прекратить распространять фильмы, которым Министерство культуры России отказалось выдать прокатное удостоверение, отозвало его или выявило наличие материалов, дискредитирующих традиционные ценности.