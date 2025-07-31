Почти 390 обращений за полгода. Какие вопросы работников здравоохранения решил профсоюз

В частности, обращение фельдшера выездной бригады одной из станций скорой медицинской помощи Минского областного центра скорой медицинской помощи касалось соблюдения законодательства о труде. Профсоюзные специалисты выяснили, что работник не был ознакомлен с правилами трудового распорядка, наниматель не соблюдал условия контракта с работником в плане обеспечения здоровых и безопасных условий труда и предоставления гарантий и компенсаций в связи с вредными и (или) опасными условиями труда. Не выполнялись требования по укомплектованию бригад СМП, а также нормативных правовых документов, касающихся обеспечения работника комплектами специальной одежды. Были и другие нарушения, что подтвердили специалисты Минской областной организации БПРЗ. Заключенный контракт по требованию работника был расторгнут с выплатой минимальной компенсации в размере трех среднемесячных заработков, что составило около Br6,7 тыс.