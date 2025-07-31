Почти 390 обращений за полгода. Какие вопросы работников здравоохранения решил профсоюз

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения за первое полугодие поступило 389 обращений граждан и юридических лиц. Об этом сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе, ссылаясь на информацию главного правового инспектора труда БПРЗ Татьяну Диско.
Больше всего обращений касалось оказания материальной помощи — 207. Удовлетворено 206 обращений, общая сумма оказанной помощи — около Br70,4 тыс.
По данным Татьяны Диско, 30 обращений (12%) касались социально-экономических прав и гарантий работников. В том числе это были вопросы заработной платы, трудоустройства, режима работы и охраны труда. Девять обращений (4%) касались прочих вопросов, в том числе работы профорганов.
В частности, обращение фельдшера выездной бригады одной из станций скорой медицинской помощи Минского областного центра скорой медицинской помощи касалось соблюдения законодательства о труде. Профсоюзные специалисты выяснили, что работник не был ознакомлен с правилами трудового распорядка, наниматель не соблюдал условия контракта с работником в плане обеспечения здоровых и безопасных условий труда и предоставления гарантий и компенсаций в связи с вредными и (или) опасными условиями труда. Не выполнялись требования по укомплектованию бригад СМП, а также нормативных правовых документов, касающихся обеспечения работника комплектами специальной одежды. Были и другие нарушения, что подтвердили специалисты Минской областной организации БПРЗ. Заключенный контракт по требованию работника был расторгнут с выплатой минимальной компенсации в размере трех среднемесячных заработков, что составило около Br6,7 тыс.
Повышенное внимание — коллективным обращениям. В некоторых случаях обращение поступало от имени одного заявителя, но затем выяснялось, что нарушение трудовых и социально-экономических прав коснулось нескольких работников. Например, специалисты Гомельской областной организации БПРЗ рассмотрели обращение работника одного из учреждений здравоохранения Мозыря. Выяснилось, что работникам не была установлена полагающаяся надбавка. На основании выданной профсоюзом рекомендации наниматель сделал перерасчет зарплаты — работникам доначислили более Br8,9 тыс. -0-