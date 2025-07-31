В Таганроге выявили нарушения при перевозке колбасы и паштетов

Отметим, что подобные действия противоречат ветеринарным правилам и приказу Минсельхоза России. В связи с этим ветеринарному специалисту вынесено предупреждение, а предпринимателю направлено официальное предостережение. Информация о нарушениях также передана в управление ветеринарии для принятия мер.