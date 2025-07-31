В Таганроге выявили нарушения при перевозке колбасы и паштетов

Россельхознадзор обнаружил нарушения при оформлении ветеринарных документов на перевозку мясной продукции в Таганроге. Речь идет о более чем двух тоннах готовых продуктов, включая печеночный паштет и вареные колбасные изделия.
Проверка показала, что ветеринарный специалист Таганрогской межрайонной СББЖ при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов указал неверный регистрационный номер транспортного средства. Это нарушает правила, так как недостоверные данные не позволяют проконтролировать соблюдение температурного режима при перевозке.
Отметим, что подобные действия противоречат ветеринарным правилам и приказу Минсельхоза России. В связи с этим ветеринарному специалисту вынесено предупреждение, а предпринимателю направлено официальное предостережение. Информация о нарушениях также передана в управление ветеринарии для принятия мер.
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