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Скончался американский режиссер, который активно работал в России

На 83-м году жизни скончался всемирно известный американский театральный режиссер Роберт Уилсон, постановщик отмеченной «Золотой маской» пермской оперы «Травиата». Об этом сообщается на его официальном сайте.

Уилсон умер после непродолжительной, но тяжелой болезни.

На 83-м году жизни скончался всемирно известный американский театральный режиссер Роберт Уилсон, постановщик отмеченной «Золотой маской» пермской оперы «Травиата». Об этом сообщается на его официальном сайте.

«Прощайте, мистер Уилсон! Прощай, Боб! Я очень любил тебя — ты изменил мою жизнь», — пишет telegram-канал «Оперный балет» со ссылкой на сообщение в соцсетях греческого режиссера Димитриса Папаиоанну.

Легендарный американский театральный режиссер Роберт Уилсон умер в возрасте 83 лет после непродолжительной тяжелой болезни. Особую известность в России ему принесла постановка оперы «Травиата» в Пермском театре оперы и балета, удостоенная национальной театральной премии «Золотая маска».

Роберт Уилсон, родившийся 4 октября 1941 года в Техасе, начал карьеру в Нью-Йорке в 1969 году после окончания Института Пратта. Мировое признание пришло к нему после парижской постановки «Взгляд глухого» в 1971 году. Среди его знаменитых работ — «Эйнштейн на пляже», «Жизнь и времена Иосифа Сталина» и «Король Лир».

Российским зрителям он запомнился постановкой «Сказок Пушкина» в Театре Наций в 2015 году. Заслуги Уилсона были отмечены многочисленными наградами, включая «Золотого льва» Венецианской биеннале 1993 года за скульптуру «Потеря памяти» и Европейскую театральную премию 1997 года, которую он стал первым американцем- лауреатом.