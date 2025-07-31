Скончался американский режиссер, который активно работал в России

Роберт Уилсон, родившийся 4 октября 1941 года в Техасе, начал карьеру в Нью-Йорке в 1969 году после окончания Института Пратта. Мировое признание пришло к нему после парижской постановки «Взгляд глухого» в 1971 году. Среди его знаменитых работ — «Эйнштейн на пляже», «Жизнь и времена Иосифа Сталина» и «Король Лир».