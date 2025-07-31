Скончался американский режиссер, который активно работал в России

Уилсон умер после непродолжительной, но тяжелой болезни.
На 83-м году жизни скончался всемирно известный американский театральный режиссер Роберт Уилсон, постановщик отмеченной «Золотой маской» пермской оперы «Травиата». Об этом сообщается на его официальном сайте.
«Прощайте, мистер Уилсон! Прощай, Боб! Я очень любил тебя — ты изменил мою жизнь», — пишет telegram-канал «Оперный балет» со ссылкой на сообщение в соцсетях греческого режиссера Димитриса Папаиоанну.
Легендарный американский театральный режиссер Роберт Уилсон умер в возрасте 83 лет после непродолжительной тяжелой болезни. Особую известность в России ему принесла постановка оперы «Травиата» в Пермском театре оперы и балета, удостоенная национальной театральной премии «Золотая маска».
Роберт Уилсон, родившийся 4 октября 1941 года в Техасе, начал карьеру в Нью-Йорке в 1969 году после окончания Института Пратта. Мировое признание пришло к нему после парижской постановки «Взгляд глухого» в 1971 году. Среди его знаменитых работ — «Эйнштейн на пляже», «Жизнь и времена Иосифа Сталина» и «Король Лир».
Российским зрителям он запомнился постановкой «Сказок Пушкина» в Театре Наций в 2015 году. Заслуги Уилсона были отмечены многочисленными наградами, включая «Золотого льва» Венецианской биеннале 1993 года за скульптуру «Потеря памяти» и Европейскую театральную премию 1997 года, которую он стал первым американцем- лауреатом.