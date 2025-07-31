Родственники погибших на СВО иностранцев смогут получить гражданство РФ

В этот же день Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до пяти тысяч рублей за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Размер штрафов за поиск экстремистских материалов варьируется от трех до пяти тысяч рублей. При этом за распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, предусмотрены взыскания в размере до 500 тысяч рублей. За рекламу VPN и похожих по функционалу средств накладываются штрафы от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч рублей — для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.