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Родственники погибших на СВО иностранцев смогут получить гражданство РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому супруги, дети и родители иностранных граждан, погибших при выполнении задач в зоне специальной военной операции, смогут обратиться за получением гражданства РФ. Соответствующий документ в четверг, 31 июля, появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому супруги, дети и родители иностранных граждан, погибших при выполнении задач в зоне специальной военной операции, смогут обратиться за получением гражданства РФ. Соответствующий документ в четверг, 31 июля, появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно нововведениям, пункт, регламентирующий возможность подачи заявления о приеме в гражданство РФ для супруг, детей (в том числе удочеренных или усыновленных) и родителей, дополняется словами «в том числе погибших (умерших)».

В этот же день Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до пяти тысяч рублей за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Размер штрафов за поиск экстремистских материалов варьируется от трех до пяти тысяч рублей. При этом за распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, предусмотрены взыскания в размере до 500 тысяч рублей. За рекламу VPN и похожих по функционалу средств накладываются штрафы от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч рублей — для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.