Московские хирурги пришили три пальца молодому человеку

Как узнал «МК», недавно в Центр микрохирургии кисти ГКБ им. А. К. Ерамишанцева поступил 21-летний мужчина, которому отрезало четыре пальца. Во время рабочего процесса рука парня попала под холодный пресс. Пальцы молодой человек привез с собой, его сразу подготовили к операции.