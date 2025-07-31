Московские хирурги пришили три пальца молодому человеку

Три пальца пришили московские хирурги молодому человеку, с которым произошел несчастный случай на производстве.
Как узнал «МК», недавно в Центр микрохирургии кисти ГКБ им. А. К. Ерамишанцева поступил 21-летний мужчина, которому отрезало четыре пальца. Во время рабочего процесса рука парня попала под холодный пресс. Пальцы молодой человек привез с собой, его сразу подготовили к операции.
Вмешательство заняло 15 часов — это была одна из самых длительных операций в Центре микрохирургии. Специалисты успешно выполнили реплантацию трех ампутированных пальцев. К сожалению, из-за дополнительных повреждений мягких тканей четвертый — мизинец — восстановить не удалось. На его месте врачи сформировали культю.
Пальцы прижились полностью и без осложнений. Пациента выписали домой через неделю. Вскоре ему снимут швы, а потом спицы. После мужчине предстоит длительный курс реабилитации у кистевого терапевта, чтобы максимально вернуть функцию правой кисти.