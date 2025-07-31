Что делать, если не получили выплаты по СВО: полная инструкция

Существует ряд выплат для участников СВО и их семей.
В России работают несколько различных мер поддержки участников специальной военной операции. Речь идет о ряде выплат, которые положены бойцам, ветеранам, а также их родственникам. Рассказываем, какие суммы выплачивают в 2025 году и куда обращаться, если отказывают в выплатах или задерживают их.
Кому положены выплаты.
На получение выплат за участие в боевых действиях в рамках СВО могут претендовать добровольцы, заключившие контракт с Минобороны РФ, мобилизованные военнослужащие. Также их могут получить члены семей военнослужащих, погибших во время выполнения служебных обязанностей, включая супругов, родителей и детей. Кроме того, денежные выплаты предусмотрены для военнослужащих, получивших ранения или ставших инвалидами вследствие участия в боевых действиях.
Какие выплаты положены участникам СВО.
Единовременная выплата.
Сегодня размер единовременной выплаты установлен на уровне 400 тыс. рублей в соответствии с указом президента № 644 от 31 июля 2024 года. Военнослужащим, проходящим службу по контракту, предоставляется подъемное пособие, включающее должностной оклад, а также 25% оклада на каждого члена семьи. Дополнительные выплаты предусмотрены на региональном уровне, однако их сумма варьируется в зависимости от субъекта. К примеру, в Москве эта выплата составляет 1,9 млн рублей.
Социальная ежемесячная выплата.
К денежному обеспечению также добавляется выплата в размере 158 тыс. рублей, порядок предоставления которой установлен приказом Минобороны РФ № 780, изданным в 2022 году. Указанная сумма выплачивается при назначении на воинскую должность, а при заключении контракта начисляется до момента вступления его в силу. Процедуру назначения и выплаты регулируют соответствующие приказы командования Вооруженных сил России.
Участникам СВО и их семьям положены выплатыФото: URA.RU.
Денежное довольствие.
Денежное обеспечение военнослужащих включает в себя базовый оклад, размер которого зависит от занимаемой должности и воинского звания, а также различные надбавки, например, за выслугу лет, доступ к государственной тайне или выполнение командных обязанностей. На данный момент добровольцы и мобилизованные лица приравнены по своему правовому положению к военнослужащим по контракту.
Их ежемесячное денежное обеспечение составляет порядка 200 тыс. рублей. Выплаты перечисляются на личный расчетный счет с 10-го по 20-е число каждого месяца. На этот же счет поступают дополнительные выплаты, предоставляемые региональными властями.
Выплата ветеранам.
Выплаты ветеранам составляют 4,5 тыс. рублей с февраля 2025 года. Назначается такая выплата Соцфондом РФ.
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Выплаты за ранение.
Размер выплат раненым военнослужащим определяется степенью полученных травм. В случае тяжелых ранений предусмотрено пособие в размере 3 млн рублей, при легких ранениях выплачивается 1 млн рублей, за другие виды травм полагается компенсация в 100 тыс. рублей.
Выплата может быть увеличена до 4 млн рублей, если тяжелое увечье привело к установлению инвалидности. Если военнослужащий признается негодным к дальнейшей службе вследствие ранения, ему предоставляется единовременная выплата в размере 3,5 млн рублей.
При получении ранения участники СВО и имеют право не только на федеральные выплаты, но и на дополнительные единовременные пособия, которые устанавливаются на уровне субъектов.
Список необходимых документов устанавливается региональными органами власти, при этом процесс перечисления выплат находится в ведении военных комиссариатов и учреждений социальной защиты населения. Информация о размерах соответствующих компенсаций, как правило, публикуется на официальных сайтах глав регионов или правительственных порталах субъектов.
Компенсация за инвалидность.
Военнослужащие, перенесшие тяжелые ранения или увечья, смогут рассчитывать на выплату в размере 3 млн рублей. Тем, кто получил легкие ранения, будет предоставлено по 1 млн рублей, а за незначительные травмы предусмотрена компенсация в 100 тысяч рублей. Кроме того, согласно второму указу, подписанному президентом Владимиром Путиным 14 ноября 2024 года, сумма выплаты участникам специальной военной операции, ставшим инвалидами вследствие ранений, увеличена до 4 миллионов рублей.
Выплаты за госнаграды.
Право на данную выплату предоставляется гражданам, удостоенным государственных наград или отмеченным поощрениями со стороны президента либо правительства. Так, Герои России ежемесячно получают 98 тыс. рублей. Размер выплаты варьируется в зависимости от звания и занимаемой должности. В случае правительственного поощрения военнослужащему начисляется один оклад, если поощрение исходило от президента — два оклада. За присвоение знаков отличия и почетных званий полагается выплата в размере трех окладов, а за награждение медалями или орденами — пяти окладов.
Пособие при увольнении.
Размер единовременной выплаты определяется продолжительностью службы: военнослужащим с выслугой до 20 лет выплачивается сумма, равная двум окладам денежного содержания, а имеющим стаж свыше 20 лет — семикратный оклад. Данная норма предусмотрена Федеральным законом № 306-ФЗ.
Какие выплаты получают семьи погибших участников СВО.
Семье военнослужащего, погибшего в ходе СВО, предоставляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей, а также предусмотрена ежемесячная денежная компенсация. К членам семьи, имеющим право на получение данных выплат, относятся: супруга, родители, опекуны, осуществлявшие заботу о военнослужащем в возрасте от 5 до 18 лет, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды, а также студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет. В случае посмертного награждения военного, поощрение могут получить его супруга, дети, родители и лица, находившиеся на его иждивении.
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Родителям и жене погибшего или пропавшего без вести бойца назначается пенсия по потере кормильца. Детям погибших ежемесячно выплачивается пособие Соцфондом. Дети-инвалиды могут получать двойную пенсию.
Почему могут отказать в выплатах.
Наиболее распространенными причинами отказов в выплатах по СВО являются процедурные нарушения, неправильное оформление документов и различная трактовка норм права уполномоченными органами. Также могут быть юридические нюансы, связанные с обстоятельствами получения ранения или гибели. Для защиты своих прав участники СВО и их родственники могут использовать различные механизмы: административное и судебное обжалование, обращение в органы прокуратуры, к уполномоченному по правам человека.
Куда обратиться, если появились проблемы с выплатами.
Жалобу на отсутствие денежных выплат бойцам спецоперации можно подать удаленно. Это можно делать, как в случае задержек выплат, так и в случае отказа. Это необходимо сделать через «Госуслуги».
На портале доступен специальный раздел для военных и их родственников — «Сообщить о проблеме с выплатами и соцподдержкой военнослужащих». После отправки заявления жалоба автоматически будет направлена в соответствующее ведомство.
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Кроме того, граждане могут:
подать жалобу в Следственный комитет РФ. Для этого существует горячая линия по номеру 8 800 100−12−60.При непоступлении денежных средств на счет также следует обратиться в Единый расчетный центр Минобороны РФ на горячую линию по вопросам СВО — 117Также доступен единый номер по вопросам частичной мобилизации и призыва — 122 В военную прокуратуру по месту нахождения воинской части лично с заявлением в свободной форме или через онлайн-приемную.
Как подать жалобу членам семей военнослужащих.
Если членам семьи военнослужащего неправомерно отказали в выплате или льготе, они могут подать жалобу военному прокурору. Сделать это могут близкие родственники: родители, усыновители, опекуны и попечители, дети, бабушки и дедушки.
Можно лично обратиться в военную прокуратуру в зависимости от вида войск и военного округа. Рекомендуется предварительно уточнить адрес и режим работы соответствующего подразделения. Главная военная прокуратура располагается по адресу: 119021, город Москва, переулок Хользунова, дом 14.
Также возможна отправка обращения посредством Почты России — заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Главной или выбранной военной прокуратуры. Кроме того, обращение можно подать через интернет-приемную или посредством портала Госуслуги.