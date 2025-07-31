Что делать, если не получили выплаты по СВО: полная инструкция

Семье военнослужащего, погибшего в ходе СВО, предоставляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей, а также предусмотрена ежемесячная денежная компенсация. К членам семьи, имеющим право на получение данных выплат, относятся: супруга, родители, опекуны, осуществлявшие заботу о военнослужащем в возрасте от 5 до 18 лет, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды, а также студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет. В случае посмертного награждения военного, поощрение могут получить его супруга, дети, родители и лица, находившиеся на его иждивении.