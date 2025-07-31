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Народные приметы на 1 августа 2025 года: что нельзя делать в Макринин день

Какой сегодня день по народному календарю1 августа в народной традиции называется Макринин день, или просто Мокрида.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Какой сегодня день по народному календарю.

1 августа в народной традиции называется Макринин день, или просто Мокрида. Этот день связан с именем преподобной Макрины — женщины, которая, по церковному преданию, вела праведную и тихую жизнь. У славян он считался рубежным: середина лета позади, впереди — время осенних хлопот. День этот спокойный, вдумчивый, наполненный ощущением изменений — в природе, в небе, в настроении людей. Всё вокруг будто подсказывает: пора задуматься о грядущем, замедлиться и прислушаться.

Чем он примечателен?

Макринин день издревле связывался с влагой, переходом и наблюдением. Люди верили, что в этот день природа начинает настраиваться на осень, а небо даёт первые знаки, какой она будет.

Считалось:

если день выдался пасмурным или дождливым — осень будет сырой;если утро ясное и сухое — погода в начале осени будет хорошей;вечерний дождь — к затяжным осадкам в октябре;если в воздухе много паутины — август порадует тёплыми днями;а если оводы в этот день вялые и не кусаются — летняя жара идёт на спад.

По небу, по поведению насекомых, по травам и ветру старались понять, чего ждать от августа и осени.

Что делали на Руси в этот день?

Этот день не был праздничным, но важным — особенно для сельских и пчеловодческих хозяйств. Люди завершали некоторые летние дела и начинали готовиться к грядущему.

Традиционно:

осматривали ульи, убирали часть мёда, оставляя запас пчёлам;перебирали собранный урожай — зерно, мак, орехи;убирали в сараях и кладовых, защищая припасы от сырости;женщины делали заготовки, мужчины — укрепляли амбары;некоторые проводили обряды с маком — чтобы отвести беду от дома;вечером старались не шуметь — верили, что тишина этого дня помогает дому «услышать» зиму заранее.

Макринин день — не про суету, а про заботу и внутреннюю собранность.

Что рекомендуется делать в этот день?

1 августа — хорошее время для простых, полезных дел и душевного равновесия.

Рекомендуется:

провести уборку дома или двора, особенно в местах хранения пищи;навести порядок в делах, но не начинать ничего принципиально нового;раздать ненужные вещи — это считается добрым знаком перед осенью;уделить внимание здоровью — лёгкая баня, умывание родниковой водой или просто отдых на природе;поговорить с близкими о планах — спокойно, без спешки;поблагодарить уходящее лето — символически или словами.

Это день созерцания, домашнего уюта и уважения к земле, дающей плоды.

Чего не стоит делать в этот день?

Согласно поверьям, есть несколько вещей, которых лучше избегать 1 августа:

не стоит стирать и полоскать вещи — чтобы не вымыть достаток из дома;не рекомендуется шуметь, особенно в доме — громкие ссоры могут «разбудить» беду;не надо давать в долг — считалось, что вместе с вещами можно отдать своё счастье;не берут в дом чужой огонь — это может привести к утратам;не купаются в реках и прудах — вода «тяжёлая», может принести слабость;не стоит рубить деревья или ломать ветки — всё живое уже готовится к осени.

Эти запреты — не строгость, а приглашение к осторожности и внимательности.

Приметы погоды на 1 августа.

На Макриду народ пристально смотрел в небо и на землю: верили, что всё подаёт знак.

Запоминали:

если с утра облачно и сыро — сентябрь будет дождливым;сухой ветер с востока — к бурному августу;муравьи зарываются глубже — к похолоданию;если осины сбрасывают листья раньше времени — зима придёт рано;паутина в воздухе — к хорошей погоде;гром в этот день — осень будет поздней и сухой.

Так приметы передавались из уст в уста — как способ понять мир, не имея метеостанций, но имея опыт и наблюдательность.

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