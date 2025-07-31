Народные приметы на 1 августа 2025 года: что нельзя делать в Макринин день

Какой сегодня день по народному календарю.
1 августа в народной традиции называется Макринин день, или просто Мокрида. Этот день связан с именем преподобной Макрины — женщины, которая, по церковному преданию, вела праведную и тихую жизнь. У славян он считался рубежным: середина лета позади, впереди — время осенних хлопот. День этот спокойный, вдумчивый, наполненный ощущением изменений — в природе, в небе, в настроении людей. Всё вокруг будто подсказывает: пора задуматься о грядущем, замедлиться и прислушаться.
Чем он примечателен?
Макринин день издревле связывался с влагой, переходом и наблюдением. Люди верили, что в этот день природа начинает настраиваться на осень, а небо даёт первые знаки, какой она будет.
Считалось:
если день выдался пасмурным или дождливым — осень будет сырой;если утро ясное и сухое — погода в начале осени будет хорошей;вечерний дождь — к затяжным осадкам в октябре;если в воздухе много паутины — август порадует тёплыми днями;а если оводы в этот день вялые и не кусаются — летняя жара идёт на спад.
По небу, по поведению насекомых, по травам и ветру старались понять, чего ждать от августа и осени.
Что делали на Руси в этот день?
Этот день не был праздничным, но важным — особенно для сельских и пчеловодческих хозяйств. Люди завершали некоторые летние дела и начинали готовиться к грядущему.
Традиционно:
осматривали ульи, убирали часть мёда, оставляя запас пчёлам;перебирали собранный урожай — зерно, мак, орехи;убирали в сараях и кладовых, защищая припасы от сырости;женщины делали заготовки, мужчины — укрепляли амбары;некоторые проводили обряды с маком — чтобы отвести беду от дома;вечером старались не шуметь — верили, что тишина этого дня помогает дому «услышать» зиму заранее.
Макринин день — не про суету, а про заботу и внутреннюю собранность.
Что рекомендуется делать в этот день?
1 августа — хорошее время для простых, полезных дел и душевного равновесия.
Рекомендуется:
провести уборку дома или двора, особенно в местах хранения пищи;навести порядок в делах, но не начинать ничего принципиально нового;раздать ненужные вещи — это считается добрым знаком перед осенью;уделить внимание здоровью — лёгкая баня, умывание родниковой водой или просто отдых на природе;поговорить с близкими о планах — спокойно, без спешки;поблагодарить уходящее лето — символически или словами.
Это день созерцания, домашнего уюта и уважения к земле, дающей плоды.
Чего не стоит делать в этот день?
Согласно поверьям, есть несколько вещей, которых лучше избегать 1 августа:
не стоит стирать и полоскать вещи — чтобы не вымыть достаток из дома;не рекомендуется шуметь, особенно в доме — громкие ссоры могут «разбудить» беду;не надо давать в долг — считалось, что вместе с вещами можно отдать своё счастье;не берут в дом чужой огонь — это может привести к утратам;не купаются в реках и прудах — вода «тяжёлая», может принести слабость;не стоит рубить деревья или ломать ветки — всё живое уже готовится к осени.
Эти запреты — не строгость, а приглашение к осторожности и внимательности.
Приметы погоды на 1 августа.
На Макриду народ пристально смотрел в небо и на землю: верили, что всё подаёт знак.
Запоминали:
если с утра облачно и сыро — сентябрь будет дождливым;сухой ветер с востока — к бурному августу;муравьи зарываются глубже — к похолоданию;если осины сбрасывают листья раньше времени — зима придёт рано;паутина в воздухе — к хорошей погоде;гром в этот день — осень будет поздней и сухой.
Так приметы передавались из уст в уста — как способ понять мир, не имея метеостанций, но имея опыт и наблюдательность.
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