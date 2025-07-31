Народные приметы на 1 августа 2025 года: что нельзя делать в Макринин день

1 августа в народной традиции называется Макринин день, или просто Мокрида. Этот день связан с именем преподобной Макрины — женщины, которая, по церковному преданию, вела праведную и тихую жизнь. У славян он считался рубежным: середина лета позади, впереди — время осенних хлопот. День этот спокойный, вдумчивый, наполненный ощущением изменений — в природе, в небе, в настроении людей. Всё вокруг будто подсказывает: пора задуматься о грядущем, замедлиться и прислушаться.