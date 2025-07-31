В зоопарке Москвы родился детеныш голубого барана

В первые же часы жизни детеныша его осмотрели специалисты. Крошке сделали укол витаминов и отпустили к маме. Примерно до 6 месяцев он будет питаться материнским молоком, но одновременно с этим вскоре начнет пробовать и взрослый корм. Барашек уже ловко скачет по искусственным выступам, имитирующим горную местность.