В зоопарке Москвы родился детеныш голубого барана

Детеныш голубого барана появился на свет в Московском зоопарке. Малыша уже могут видеть посетители.
Как узнал «МК», на экспозиции «Турья горка» долгожданное пополнение: на свет появился голубой барашек. Малыш — а это самец — родился весом 3,2 кг. Мама справилась с родами самостоятельно, помощь зоологов не понадобилась. Она сразу же вылизала ягненка и покормила его молоком.
В первые же часы жизни детеныша его осмотрели специалисты. Крошке сделали укол витаминов и отпустили к маме. Примерно до 6 месяцев он будет питаться материнским молоком, но одновременно с этим вскоре начнет пробовать и взрослый корм. Барашек уже ловко скачет по искусственным выступам, имитирующим горную местность.
Сейчас в группе голубых баранов кроме новорожденного живут 4 взрослые особи: самец, три самки и четыре ягненка, появившиеся на свет в предыдущие годы.
СПРАВКА «МК».
Голубой баран обитает в Гималаях, на территории Непала, Китая и Индии. Название эти копытные получили из-за окраски: спина, бока и шея у них коричневато-серого цвета, часто с голубоватым оттенком, более заметным зимой.