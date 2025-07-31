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Рубио назвал недопустимым прямой конфликт США и России

Госсекретарь США заявил, что сценарий начала вооруженного конфликта между Вашингтоном и Москвой не является осуществимым.

Источник: Комсомольская правда

Начала прямого вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и Россией никогда нельзя допустить, это немыслимое развитие событий. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Это даже немыслимо. Это две крупнейшие в мире ядерные державы, и опасность была бы просто колоссальной», — подчеркнул он в интервью для радиостанции Fox Radio.

По словам Рубио, такой сценарий не является вероятным и практически неосуществим ни для одного из государств. Однако допускать его, как считает американский госсекретарь, никогда нельзя.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента России Владимира Путина, что РФ не собирается воевать со странами НАТО или Европы, а также вмешиваться в их внутренние дела.

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