Путин утвердил срок в 30 дней для выплат раненым бойцам СВО

Президент России Владимир Путин утвердил предельный срок для начисления выплат единовременных пособий военнослужащим, получившим ранения на СВО, добровольцам и членам семей погибших бойцов. Глава государства подписал соответствующий закон.
Согласно документу выплаты должны направляться в течение 30 дней с момента получения документов, необходимых для принятия решения о начислении.
Отмечается, что в случае судебных разбирательств о получателях выплат за погибшего военнослужащего отсчет 30 дней начинается с момента получения судебного решения по таким спорам.
Такие же условия распространяются в отношении страховых выплат военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, пожарным, полицейским, таможенникам, сотрудникам уголовно-исполнительной системы, а также органов принудительного исполнения и Росгвардии, раненным при исполнении служебных обязанностей.
Кроме того, аналогичные правила действуют при выплатах членам семей граждан из данных категорий, если застрахованный погиб во время исполнения служебных обязанностей либо от полученных на службе ранений и болезней.
Ранее юрист Андраник Григорян рассказал о схеме мошенничества с выплатами бойцам СВО.