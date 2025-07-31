Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году

Значительную часть затрат занимает покупка рюкзака и канцелярских принадлежностей. Средняя стоимость рюкзака для девочки составляет 3,6 тысячи рублей, для мальчика — пять тысяч рублей. Набор канцтоваров к школе обходится в среднем в 10 тысяч рублей: в эту сумму входят тетради (около 640 рублей за 20 штук), мешок для сменной обуви (970 рублей), дневник (630 рублей), набор ручек (900 рублей), карандаши (580 рублей) и другие необходимые принадлежности. При этом некоторые товары могут сильно отличаться по цене — например, набор красок для уроков ИЗО стоит от 500 до 12 тысяч рублей.