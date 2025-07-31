Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году

С каждым годом цены на товары для школы растут.
Собрать ребенка к новому учебному году в 2025 году обойдется родителям в сумму, сопоставимую с арендой жилья в регионах: для девочек расходы составят в среднем 35−40 тысяч рублей, для мальчиков — 32−37 тысяч рублей. Об этом свидетельствует исследование цен в популярных магазинах и на маркетплейсах, проведенное журналистами.
«Все необходимое для школы обойдется родителям девочек в среднем в 35−40 тысяч рублей, а родителя мальчиков — в 32−37 тысяч рублей, что запросто может конкурировать с ценами на аренду жилью в регионах», — пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». СМИ провело собственное исследование.
По данным издания, набор школьной формы для девочки, включающий блузку, брюки, юбку и платье, стоит около 14,5 тысячи рублей. Сменная обувь — еще три тысячи, а комплект спортивной формы с кроссовками обойдется примерно в 6,5 тысячи рублей.
Для мальчиков школьный гардероб обходится чуть дешевле: комплект из рубашки и брюк стоит в среднем 6,2 тысячи рублей, пиджак — 4,5 тысячи, а полноценный костюм — около 7,4 тысячи рублей. Школьная обувь для мальчиков стоит примерно 3,4 тысячи рублей, спортивная форма и обувь — еще семь тысяч.
Значительную часть затрат занимает покупка рюкзака и канцелярских принадлежностей. Средняя стоимость рюкзака для девочки составляет 3,6 тысячи рублей, для мальчика — пять тысяч рублей. Набор канцтоваров к школе обходится в среднем в 10 тысяч рублей: в эту сумму входят тетради (около 640 рублей за 20 штук), мешок для сменной обуви (970 рублей), дневник (630 рублей), набор ручек (900 рублей), карандаши (580 рублей) и другие необходимые принадлежности. При этом некоторые товары могут сильно отличаться по цене — например, набор красок для уроков ИЗО стоит от 500 до 12 тысяч рублей.
Ранее председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в Госдуме планируют обратиться в ФАС с просьбой предотвратить необоснованное повышение цен на школьную форму в преддверии нового учебного года. Как отметил парламентарий, ежегодно перед 1 сентября фиксируется рост спроса на школьную одежду, чем пользуются некоторые продавцы, необоснованно увеличивая цены на товар.