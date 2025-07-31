Беларусь и Китай активизируют сотрудничество в сфере цифрового развития

Стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, включая вопросы в области цифрового развития, связи и телекоммуникаций. Особое внимание было уделено тематике укрепления взаимодействия в сфере искусственного интеллекта. Детально обсужден ход реализации меморандума о взаимопонимании по вопросу стратегического сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий между Министерством связи и информатизации Беларуси и Министерством промышленности и информатизации КНР. Меморандум предусматривает содействие сотрудничеству в области цифровой трансформации, в сфере облачных технологий, искусственного интеллекта, цифровой медицины, подготовки кадров в области ИКТ и др.