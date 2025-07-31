31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай активизируют сотрудничество в сфере цифрового развития. Об этом сообщили БЕЛТА в Минсвязи по итогам переговоров министра связи и информатизации Беларуси Кирилла Залесского с заместителем министра промышленности и информатизации Китая Синь Гобинем.
Стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, включая вопросы в области цифрового развития, связи и телекоммуникаций. Особое внимание было уделено тематике укрепления взаимодействия в сфере искусственного интеллекта. Детально обсужден ход реализации меморандума о взаимопонимании по вопросу стратегического сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий между Министерством связи и информатизации Беларуси и Министерством промышленности и информатизации КНР. Меморандум предусматривает содействие сотрудничеству в области цифровой трансформации, в сфере облачных технологий, искусственного интеллекта, цифровой медицины, подготовки кадров в области ИКТ и др.
Состоялся предметный обмен мнениями о результатах прошедшего в июне в городе Карамай 4-го совещания руководителей министерств и ведомств, ответственных за развитие ИКТ в государствах — членах ШОС. Договорились с китайскими партнерами о дальнейшем расширении взаимодействие в рамках организации.
«Встреча прошла в конструктивной атмосфере. Стороны продемонстрировали обоюдную заинтересованность в развитии стратегического взаимовыгодного сотрудничества и определили конкретные шаги с целью поддержания межведомственных контактов на высоком уровне», — подытожили в Минсвязи. -0-