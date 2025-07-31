Германия резко увеличила выдачу шенгенских виз россиянам: темпы сравнялись с 2022 годом

Количество шенгенских виз, выданных Германией гражданам России, значительно увеличилось в первом полугодии 2025 года. По информации журнала Focus, ссылающегося на данные МИД ФРГ, при сохранении текущих темпов число виз по итогам года может достигнуть или даже превысить показатели 2022 года.
За шесть месяцев текущего года ФРГ оформила россиянам 17,6 тысячи виз. Для сравнения в 2021 году этот показатель составил 26 тысяч, в 2022 году — 42,1 тысячи, в 2023-м — упал до 20,8 тысячи. Однако уже в 2024 году снова наблюдается рост: за первое полугодие выдано 27,3 тысячи шенгенов, отмечает издание.
При этом Focus указывает, что рост в основном обеспечен за счет туристических виз. В то же время резко сократилось количество виз, выдаваемых в рамках программ воссоединения семей (с 9 тыс. до 1,3 тыс.), трудовой миграции (с 8 тыс. до 1,1 тыс.), студенческих виз, а также виз по программам еврейской иммиграции и возвращения этнических немцев.
Такой подход вызывает критику со стороны ряда стран Восточной Европы и Украины, пишет журнал. Там опасаются, что под видом туристов на территорию Евросоюза могут проникать агенты российских спецслужб.
Ранее россиянам напомнили о главных причинах отказа в выдаче шенгенских виз. Как писал KP.RU, одной из самых распространенных причин является предоставление поддельных документов.