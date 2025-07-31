Германия резко увеличила выдачу шенгенских виз россиянам: темпы сравнялись с 2022 годом

За шесть месяцев текущего года ФРГ оформила россиянам 17,6 тысячи виз. Для сравнения в 2021 году этот показатель составил 26 тысяч, в 2022 году — 42,1 тысячи, в 2023-м — упал до 20,8 тысячи. Однако уже в 2024 году снова наблюдается рост: за первое полугодие выдано 27,3 тысячи шенгенов, отмечает издание.