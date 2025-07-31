Юрий Антонов жестко ответил оскорбившему Пахмутову Макаревичу*

Народный артист РСФСР Юрий Антонов встал на защиту композитора Александры Пахмутовой, которую в недавнем интервью оскорбил уехавший из России в Израиль после начала СВО музыкант Андрей Макаревич* (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом пишет «Абзац».
В беседе с изданием Антонов заявил, что много лет не общался с Макаревичем* и даже не хочет о нем говорить.
Композитора Александру Пахмутову певец назвал выдающимся деятелем и человеком.
По словам Антонова, вникать в то, что говорят уехавшие из России деятели шоу-бизнеса, ему не хочется, так как есть дела намного важнее.
Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что Макаревич* оскорбил Александру Пахмутову, так как позавидовал ее популярности в России.
*внесен Минюстом РФ в список иноагентов.