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Юрий Антонов жестко ответил оскорбившему Пахмутову Макаревичу*

Народный артист РСФСР Юрий Антонов встал на защиту композитора Александры Пахмутовой, которую в недавнем интервью оскорбил уехавший из России в Израиль после начала СВО музыкант Андрей Макаревич* (признан Минюстом РФ иноагентом).

Народный артист РСФСР Юрий Антонов встал на защиту композитора Александры Пахмутовой, которую в недавнем интервью оскорбил уехавший из России в Израиль после начала СВО музыкант Андрей Макаревич* (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом пишет «Абзац».

В беседе с изданием Антонов заявил, что много лет не общался с Макаревичем* и даже не хочет о нем говорить.

Композитора Александру Пахмутову певец назвал выдающимся деятелем и человеком.

По словам Антонова, вникать в то, что говорят уехавшие из России деятели шоу-бизнеса, ему не хочется, так как есть дела намного важнее.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что Макаревич* оскорбил Александру Пахмутову, так как позавидовал ее популярности в России.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов.