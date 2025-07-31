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И. о. главы NASA Даффи согласился посетить запуск «Союза» в ноябре

В четверг главы «Роскосмоса» и NASA провели очную встречу впервые с 2018 года.

Источник: Аргументы и факты

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов пригласил и. о. директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шона Даффи на запуск ракеты-носителя «Союз» в ноябре.

Уточняется, что руководитель космического агентства США принял приглашение, подтвердив готовность посетить космодром.

В четверг, 31 июля, главы «Роскосмоса» и NASA провели очную встречу впервые с 2018 года. Они договорились продолжить обсуждение национальных орбитальных станций, а также миссий в дальний космос.

Во время личной беседы Баканов договорился с Даффи об эксплуатации МКС до 2028 года.

«Диалог прошел неплохо», — сказал он по итогам встречи на пресс-конференции с журналистами.