И. о. главы NASA Даффи согласился посетить запуск «Союза» в ноябре

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов пригласил и. о. директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шона Даффи на запуск ракеты-носителя «Союз» в ноябре.
Уточняется, что руководитель космического агентства США принял приглашение, подтвердив готовность посетить космодром.
В четверг, 31 июля, главы «Роскосмоса» и NASA провели очную встречу впервые с 2018 года. Они договорились продолжить обсуждение национальных орбитальных станций, а также миссий в дальний космос.
Во время личной беседы Баканов договорился с Даффи об эксплуатации МКС до 2028 года.
«Диалог прошел неплохо», — сказал он по итогам встречи на пресс-конференции с журналистами.