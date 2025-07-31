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Российские хакеры предупредили Европу о масштабной кибератаке

Группировка российских хакеров KillNet объявила о подготовке масштабной кибератаки в ответ на недавние атаки на российские ресурсы, произошедшие 29 и 30 июля. Об этом сообщила сама группировка.

Хакеры пообещали устроить киберколлапс в Европе.

Группировка российских хакеров KillNet объявила о подготовке масштабной кибератаки в ответ на недавние атаки на российские ресурсы, произошедшие 29 и 30 июля. Об этом сообщила сама группировка.

«Я предлагаю Евросоюзу сыграть в нашу игру. Мы атакуем, вы защищаетесь. Ваши страны — это наш полигон. Наша команда создала беспрецедентное сетевое оружие — которое способно изолировать любую страну на долгие месяцы до полного восстановления. Это не DDOS, это не вымогатели — это что-то из разряда “Ваше устройство больше не работает”, — пишет telegram-канал We Are KillNet.

В последние дни на территории России фиксируется серия масштабных кибератак: 29 и 30 июля были выведены из строя интернет-провайдер AirNet, сети аптек «Столички» и «Неофарм», а также магазины «Доброцен». По данным экспертов, интенсивность и мощность атак на российские компании растет, несмотря на общее снижение их числа, а хакеры все чаще используют новые методы воздействия на инфраструктуру.

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