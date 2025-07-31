«Я предлагаю Евросоюзу сыграть в нашу игру. Мы атакуем, вы защищаетесь. Ваши страны — это наш полигон. Наша команда создала беспрецедентное сетевое оружие — которое способно изолировать любую страну на долгие месяцы до полного восстановления. Это не DDOS, это не вымогатели — это что-то из разряда “Ваше устройство больше не работает”, — пишет telegram-канал We Are KillNet.