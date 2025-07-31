Жители Курил рассказали о находках после цунами

«Этот изолятор, скорее всего, висел на столбах еще в советские времена. Интересно, что его унесло в океан более 70 лет назад, а теперь вода вернула его обратно. Из-за времени и воздействия стихии узнать, был ли он советским или японским, уже невозможно», — рассказал Лакомов РИА Новости.