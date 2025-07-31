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Солнце выбросило два огромных протуберанца

Два огромных протуберанца (сгустки раскаленных газов — прим URA.RU) выбросило Солнце. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Сгустки плазмы выбросило Солнце.

Два огромных протуберанца (сгустки раскаленных газов — прим URA.RU) выбросило Солнце. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«С северно-восточного края Солнца 31 июля были выброшены в космос подряд два гигантских протуберанца. Их размер в момент окончания наблюдения составлял около миллиона километров», — сообщает лаборатория на своем сайте.

Огромные сгустки не долетят до Земли. Они уйдут вбок на миллионы километров от планеты, уточнили ученые.

Ранее сообщалось, что июль 2025 года оказался в целом благоприятным периодом для метеозависимых людей. На протяжении месяца геомагнитный фон оставался стабильным, не фиксировалось существенных возмущений магнитного поля Земли.