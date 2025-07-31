Путин подписал закон о борьбе владельцев земельных участков с борщевиком

Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцы земельных участков должны будут бороться с борщевиком и другими видами инвазивных растений. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
Согласно ему, теперь владельцы земельных участков и обладатели публичного сервитута должны будут проводить мероприятия по охране окружающей среды от распространения опасных видов инвазивных растений и их устранению. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.
Ранее врач Татьяна Симонова рассказала, что делать после контакта с борщевиком. По ее словам, необходимо промыть пораженные участки тела большим количеством воды.