Двойной выброс протуберанцев зафиксировали на Солнце

На Солнце произошел редкий двойной выброс протуберанцев размером примерно миллион километров. Об этом в четверг, 31 июля, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Под действием магнитных сил первый плазменный жгут приобрел форму, схожую с цифрой 8.
— Согласно поступившим данным, с северно-восточного края Солнца сегодня, в последний день июля, были выброшены в космос два подряд гигантских протуберанца, размер которых в момент окончания наблюдения составлял около миллиона километров, — говорится в сообщении.
Между завершением первого выброса и началом второго прошло около часа. Поскольку оба события произошли на краю Солнца, то у них почти нет шансов достичь Земли, передает Telegram-канал лаборатории.
12 июля в Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что с середины 11 июля на Солнце наблюдается глобальный и быстрый рост численности и площади активных центров, в том числе на обратной стороне, которую не видно с Земли. На данный момент наблюдение за активностью звезды ведет космический аппарат Solar Orbiter.