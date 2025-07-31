Двойной выброс протуберанцев зафиксировали на Солнце

12 июля в Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что с середины 11 июля на Солнце наблюдается глобальный и быстрый рост численности и площади активных центров, в том числе на обратной стороне, которую не видно с Земли. На данный момент наблюдение за активностью звезды ведет космический аппарат Solar Orbiter.