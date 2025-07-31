«Пытаемся заменить»: Лебедев назвал «самую большую национальную болезнь» России

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал о том, что он считает большой национальной болезнью страны. Своим мнением он поделился в выпуске обзора новостей в социальной сети «ВКонтакте».
По словам Лебедева, одна из проблем россиян — попытки создания аналогов западных проектов.
— Наша самая большая национальная, кстати, болезнь — когда мы пытаемся сказать, что мы пытаемся заменить, что Московский кинофестиваль — это российский «Оскар», — заявил Лебедев.
Дизайнер считает, что российские авторы будут выглядеть более жалко и вторично, если часто будут позиционировать свои продукты как аналоги уже существующих. При этом он добавил, что не испытывает уважения к тем, кто копирует идеи, которые уже продемонстрировали успех. Отдельно Лебедев призвал отечественных производителей создавать собственные продукты, не опираясь на опыт западных конкурентов.
13 февраля Лебедев предостерег россиян от того, чтобы считать жителей западных стран врагами. Он назвал данные исследования Российской академии наук, согласно которым почти треть жителей страны считает Запад вечным врагом, «очень грустной статистикой».