«Пытаемся заменить»: Лебедев назвал «самую большую национальную болезнь» России

Дизайнер считает, что российские авторы будут выглядеть более жалко и вторично, если часто будут позиционировать свои продукты как аналоги уже существующих. При этом он добавил, что не испытывает уважения к тем, кто копирует идеи, которые уже продемонстрировали успех. Отдельно Лебедев призвал отечественных производителей создавать собственные продукты, не опираясь на опыт западных конкурентов.