Министерство обороны Беларуси: НОАК стала одной из самых могущественных и технологичных армий мира

«1 августа 1927 года — это день, когда родилась армия нового типа, армия, беззаветно преданная своему народу и руководимая Коммунистической партией Китая. С первых дней своего существования НОАК вписала в историю Китая и всего мира героические страницы мужества, самопожертвования и безграничной преданности Родине, — подчеркнул министр. — Она прошла славный путь от защиты революционных завоеваний до становления одной из самых могущественных, технологичных и профессиональных армий мира, надежного гаранта суверенитета, территориальной целостности и процветания Китая».