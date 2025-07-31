Министерство обороны Беларуси: НОАК стала одной из самых могущественных и технологичных армий мира

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. НОАК стала одной из самых могущественных и технологичных армий мира. Это отметил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин на приеме по случаю 98-й годовщины образования Народно-освободительной армии Китая, сообщает корреспондент БЕЛТА.
«1 августа 1927 года — это день, когда родилась армия нового типа, армия, беззаветно преданная своему народу и руководимая Коммунистической партией Китая. С первых дней своего существования НОАК вписала в историю Китая и всего мира героические страницы мужества, самопожертвования и безграничной преданности Родине, — подчеркнул министр. — Она прошла славный путь от защиты революционных завоеваний до становления одной из самых могущественных, технологичных и профессиональных армий мира, надежного гаранта суверенитета, территориальной целостности и процветания Китая».
Представитель КНР: китайская армия претворяет в жизнь Глобальную инициативу безопасности конкретными действиями.
Он также отметил: «Республика Беларусь высоко ценит выдающуюся роль НОАК в поддержании глобальной и региональной стабильности. Китайская армия — это не только щит Китая, но и важный элемент международной безопасности, активно участвующий в миротворческих миссиях ООН, деятельности в рамках ШОС и борьбе с новыми вызовами и угрозами. Особо хочу подчеркнуть достигнутый высокий уровень двусторонних отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Китаем».
«Наше военное и военно-техническое сотрудничество является важнейшей составляющей этих отношений, — считает министр обороны. — Успешное проведение совместных тренировок и учений, сотрудничество в области подготовки военных кадров, обмен делегациями экспертного уровня наглядно демонстрируют наше взаимное доверие и общую приверженность укреплению обороноспособности обоих государств. Мы ценим конструктивный диалог, обмен опытом и тесную координацию между оборонными ведомствами двух стран».-0-