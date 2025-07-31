Айза назвала глупой идею выкупить и удалить альбом Гуфа

Айза вступилась за альбом Гуфа.
Экс-супруга рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Айза Лилуна-Ай прокомментировала инициативу челябинского бизнесмена Игоря Рыбакова выкупить и удалить со всех платформ дебютный альбом Гуфа «Город Дорог». В своем заявлении она назвала эту идею тупейшей и неэффективной в борьбе с зависимостью.
«Я видела новость о выкупе и удалении альбома “Город Дорог”, и она, конечно, просто тупейшая из всех тупейших. Как человек, который очень хорошо знаком с темой зависимости и болезнью зависимости, могу сказать, что хоть обудаляйся всей музыки, хоть переезжай на другую планету — зависимый мозг останется зависимым», — заявила Айза. Слова передает Life.ru.
По мнению бывшей жены Гуфа, попытки уничтожить музыку не решают корневые проблемы зависимости. Айза подчеркнула, что эффективная борьба с этим недугом возможна только при работе с профессионалами. В таком случае, считает она, музыка не будет вызывать у человека негативных ассоциаций или провоцировать срывы.
Ранее музыкант Аким Апачев заявил, что бизнесмен Игорь Рыбаков, являющийся совладельцем корпорации «Технониколь», является самым преданным поклонником российского рэпера Гуфа. Рыбаков приобрел права на дебютный альбом Гуфа «Город Дорог» за сумму, близкую к 100 миллионам рублей, после чего выразил намерение удалить этот релиз со всех музыкальных платформ, доступных в российском сегменте интернета.