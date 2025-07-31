Путин подписал закон, разрешающий студентам преподавать

Законом предусматривается, что студенты вузов непедагогических специальностей, успешно окончившие третий курс, в том числе по дисциплинам в области педагогической деятельности, смогут стать преподавателями в школах и в колледжах, но только по школьным предметам, совпадающим с получаемой специальностью.