Не взявших отпуск людей предупредили о смертельно опасном заболевании

Риск развития одного угрожающего жизни заболевания повышается у людей, которые не взяли отпуск по тем или иным причинам. Об этом заявила кардиолог Магдалена Перельо в интервью для издания La Razon.
Согласно исследованиям ученых, из-за отсутствия отпуска повышается риск возникновения сердечного приступа, предупредила специалист.
По ее словам, уровень кортизола и артериальное давление снижает достаточный отдых. Однако отдыхать нужно по нескольку дней на протяжении всего года, а не один раз, но долго, заявила Перельо.
Также благодаря отпуску нормализуются циркадные ритмы, улучшается сон и уменьшается хроническое воспаление в организме, пояснила врач.
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