Ричмонд
+32°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не взявших отпуск людей предупредили о смертельно опасном заболевании

Риск развития одного угрожающего жизни заболевания повышается у людей, которые не взяли отпуск по тем или иным причинам.

Риск развития одного угрожающего жизни заболевания повышается у людей, которые не взяли отпуск по тем или иным причинам. Об этом заявила кардиолог Магдалена Перельо в интервью для издания La Razon.

Согласно исследованиям ученых, из-за отсутствия отпуска повышается риск возникновения сердечного приступа, предупредила специалист.

По ее словам, уровень кортизола и артериальное давление снижает достаточный отдых. Однако отдыхать нужно по нескольку дней на протяжении всего года, а не один раз, но долго, заявила Перельо.

Также благодаря отпуску нормализуются циркадные ритмы, улучшается сон и уменьшается хроническое воспаление в организме, пояснила врач.

Ранее главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал о привычках, которые грозят развитием рака. Привести к онкологии могут курение электронных сигарет, употребление алкоголя, а также сахарный диабет и избыточное количество красного мяса и жирной пищи в рационе.