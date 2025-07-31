Данные о зачислении детей мигрантов в школы будут передавать в МВД

Согласно новым изменениям, региональные и муниципальные органы управления образованием теперь должны будут информировать МВД о приеме детей мигрантов в школы и колледжи, их отчислении, а также предоставлять данные о результатах их языкового тестирования. Кроме того, МВД получит доступ к информации об обращениях в образовательные организации детей мигрантов и их родителей, включенных в реестр контролируемых лиц. В свою очередь, министерство будет передавать профильным учреждениям субъектов РФ сведения о регистрации или снятии с регистрационного учета несовершеннолетних иностранных граждан.