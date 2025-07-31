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Данные о зачислении детей мигрантов в школы будут передавать в МВД

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий образовательные организации передавать в Министерство внутренних дел (МВД) РФ сведения о зачислении, отчислении и результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Соответсвтующие правки были внесены в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Закон должен поспособствовать адаптации детей мигрантов в российском обществе.

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий образовательные организации передавать в Министерство внутренних дел (МВД) РФ сведения о зачислении, отчислении и результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Соответсвтующие правки были внесены в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Согласно новым изменениям, региональные и муниципальные органы управления образованием теперь должны будут информировать МВД о приеме детей мигрантов в школы и колледжи, их отчислении, а также предоставлять данные о результатах их языкового тестирования. Кроме того, МВД получит доступ к информации об обращениях в образовательные организации детей мигрантов и их родителей, включенных в реестр контролируемых лиц. В свою очередь, министерство будет передавать профильным учреждениям субъектов РФ сведения о регистрации или снятии с регистрационного учета несовершеннолетних иностранных граждан.

В пояснительных материалах к закону подчеркивается, что новые нормы позволят повысить прозрачность учета иностранных учеников и обеспечить соблюдение их прав на образование. Ожидается, что это укрепит взаимодействие между региональными органами власти и федеральными структурами.

Как сообщало URA.RU ранее, система может заработать уже с 1 сентября 2025 года. Обмен данными также позволит исключить ситуации, когда в школах оказываются дети мигрантов, которые находятся в стране незаконно.