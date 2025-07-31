Путин подписал закон о проезде военного транспорта по платным дорогам

Законом предусматривается, что транспортные средства Вооруженных сил РФ, войск национальной гвардии РФ, ФСБ России, а также органов внутренних дел, Следственного комитета РФ, органов государственной охраны, Главного управления специальных программ президента РФ, органов прокуратуры РФ и государственной фельдъегерской службы РФ смогут бесплатно проезжать по платным автодорогам и участкам платных автодорог.