В Ростовской области предложили наложить вето на банкротство аграриев

По данным экспертов, прямые убытки от гибели посевов составили около восьми млрд рублей. В таких условиях региональные власти предлагают на федеральном уровне ввести мораторий на банкротство аграриев до конца 2026 года, а также предоставить им «кредитные каникулы» и продлить льготные кредиты.