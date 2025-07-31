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В Ростовской области предложили наложить вето на банкротство аграриев

Для донских фермеров, пострадавших от заморозков и засухи, хотят ввести дополнительные меры поддержки.

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Источник: Комсомольская правда

Законодательное Собрание Ростовской области направило в Правительство РФ обращение с просьбой ввести дополнительные меры поддержки для сельхозпроизводителей, пострадавших от заморозков и засухи. Сумма ущерба оценивается в 120 млрд рублей.

По данным экспертов, прямые убытки от гибели посевов составили около восьми млрд рублей. В таких условиях региональные власти предлагают на федеральном уровне ввести мораторий на банкротство аграриев до конца 2026 года, а также предоставить им «кредитные каникулы» и продлить льготные кредиты.

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко заявил, что власти региона совместно с минсельхозом и врио губернатора Юрием Слюсарем разрабатывают меры поддержки фермеров. Однако, по его словам, для преодоления кризиса необходима федеральная помощь.

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