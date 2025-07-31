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На Солнце произошел редкий двойной выброс гигантских протуберанцев

Два выброса гигантских протуберанцев размером около миллиона километров произошли на Солнце 31 июля.

Источник: Комсомольская правда

Выброс двух гигантских протуберанцев произошел на Солнце в четверг, 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба Института космических исследований РАН.

«С северо-восточного края Солнца сегодня были выброшены в космос два подряд гигантских протуберанца, размер которых в момент окончания наблюдения составлял около миллиона километров», — говорится в сообщении.

Как отметили специалисты ИКИ РАН, редкое двойное явление наблюдалось на краю Солнца, что значительно снижает шансы протуберанцев достичь Земли. При этом первый выбор был масштабным и впечатляющим — во время него под давлением магнитных сил жгут плазмы скрутился в фигуру, напоминающую цифру восемь.

Ранее KP.RU сообщал, что выброс протуберанца исполинского размера произошел на Солнце 7 июля. При этом в космос во время космического явления было выброшено волокно плазмы размером около одного миллиона километров.