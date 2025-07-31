На Солнце произошел редкий двойной выброс гигантских протуберанцев

Выброс двух гигантских протуберанцев произошел на Солнце в четверг, 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба Института космических исследований РАН.
«С северо-восточного края Солнца сегодня были выброшены в космос два подряд гигантских протуберанца, размер которых в момент окончания наблюдения составлял около миллиона километров», — говорится в сообщении.
Как отметили специалисты ИКИ РАН, редкое двойное явление наблюдалось на краю Солнца, что значительно снижает шансы протуберанцев достичь Земли. При этом первый выбор был масштабным и впечатляющим — во время него под давлением магнитных сил жгут плазмы скрутился в фигуру, напоминающую цифру восемь.
Ранее KP.RU сообщал, что выброс протуберанца исполинского размера произошел на Солнце 7 июля. При этом в космос во время космического явления было выброшено волокно плазмы размером около одного миллиона километров.