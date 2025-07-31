На Солнце произошел редкий двойной выброс гигантских протуберанцев

Как отметили специалисты ИКИ РАН, редкое двойное явление наблюдалось на краю Солнца, что значительно снижает шансы протуберанцев достичь Земли. При этом первый выбор был масштабным и впечатляющим — во время него под давлением магнитных сил жгут плазмы скрутился в фигуру, напоминающую цифру восемь.