Лукашенко: Белоруссия готова принимать мигрантов, желающих работать

В начале июня Лукашенко заявил, что если Беларусь не начнет догонять страны Европы по уровню производительности труда, то ей и Калининградской области «нечего делать» на европейском рынке. Он отметил, что именно уровень производительности труда в Европе, превышающий белорусский в три-пять раз, является причиной необходимости привлечения трудовых мигрантов.