Лукашенко: Белоруссия готова принимать мигрантов, желающих работать

В Белоруссии готовы принять мигрантов, которые желают работать. С таким заявлением в четверг, 31 июля, выступил президент республики Александр Лукашенко.
— Мы готовы здесь принять всех тех, кто хочет работать, кто уважает наше государство и народ. Кто хочет вести себя достойно и работать, — приводит его слова «БелТа».
В начале июня Лукашенко заявил, что если Беларусь не начнет догонять страны Европы по уровню производительности труда, то ей и Калининградской области «нечего делать» на европейском рынке. Он отметил, что именно уровень производительности труда в Европе, превышающий белорусский в три-пять раз, является причиной необходимости привлечения трудовых мигрантов.
28 мая Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна вырастить столько картофеля, чтобы хватило и ей, и России. Он отметил, что этот шаг не является благотворительностью и принесет «приличные деньги».
29 мая белорусский лидер сообщил, что гибель скота в стране достигла исторического максимума. Он подчеркнул, что специалисты вместо лечения животных и наблюдения за их состоянием стремятся не дать начальству узнать об объемах гибели скота.