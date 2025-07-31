Филиал «Красносельскстройматериалов» запустил новую упаковочную линию

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В филиале № 3 «Известковый завод» ОАО «Красносельскстройматериалы» проведены пусконаладочные работы новой линии по упаковке блоков из ячеистого бетона в термоусадочную пленку собственного производства. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.
Линия создана в рамках плана мероприятий по реализации инструментов бережливого производства с целью снижения потерь и повышения эффективности. «Оптимизирован процесс упаковки блоков из ячеистого бетона. Линия позволит заместить импорт упаковочного материала для данного вида продукции», — отметили в пресс-службе. -0-