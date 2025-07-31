Филиал «Красносельскстройматериалов» запустил новую упаковочную линию

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В филиале № 3 «Известковый завод» ОАО «Красносельскстройматериалы» проведены пусконаладочные работы новой линии по упаковке блоков из ячеистого бетона в термоусадочную пленку собственного производства. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.