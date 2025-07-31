Новый президент Польши поставил Зеленскому неожиданное условие

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским призвал Киев пересмотреть подход к нерешенным вопросам совместной истории. Об этом заявил пресс-секретарь польского Института национальной памяти Рафал Леськевич.
«Историческая политика стала ключевой темой обсуждения. Кароль Навроцкий подчеркнул, что он — голос народа, который требует изменений в подходе Украины к важным и ранее нерешенным историческим вопросам», — сообщил Леськевич.
При этом, по его словам, Навроцкий заявил о готовности продолжать поддерживать Украину в конфликте с Россией. Леськевич подчеркнул, что избранный президент «подтвердил свою неизменную поддержку Украины».