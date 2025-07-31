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Новый президент Польши поставил Зеленскому неожиданное условие

Навроцкий призвал Зеленского изменить подход к вопросам советской истории.

Источник: Комсомольская правда

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским призвал Киев пересмотреть подход к нерешенным вопросам совместной истории. Об этом заявил пресс-секретарь польского Института национальной памяти Рафал Леськевич.

«Историческая политика стала ключевой темой обсуждения. Кароль Навроцкий подчеркнул, что он — голос народа, который требует изменений в подходе Украины к важным и ранее нерешенным историческим вопросам», — сообщил Леськевич.

При этом, по его словам, Навроцкий заявил о готовности продолжать поддерживать Украину в конфликте с Россией. Леськевич подчеркнул, что избранный президент «подтвердил свою неизменную поддержку Украины».

Ранее президент Навроцкий подтвердил свою позицию против принятия Украины в Евросоюз и НАТО. Навроцкий объяснил, что вступление Украины в Североатлантический альянс невозможно, так как страна находится в состоянии конфликта.

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