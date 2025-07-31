Путин подписал закон о запрете агрегаторам продавать билеты на поезда

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому не допускается продажа электронных проездных железнодорожных билетов через сторонние агрегаторы, в том числе через интернет-сайты или мобильные приложения, если у владельцев таких ресурсов отсутствует заключенный с перевозчиком договор.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Кроме того, закон наделяет Минтранс России полномочиями по утверждению методики определения пропускной и провозной способности инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Ведомство также определит классификацию, порядок расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта.
Министерство также утвердит классификацию, порядок расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, не связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта, и с осуществлением производственной деятельности, предусмотренной трудовым законодательством РФ, а также порядок заключения и изменения договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования и на подачу и уборку вагонов.
Ространснадзор наделяется полномочием осуществлять расследование и учет транспортных происшествий и иных событий, не связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта, и с осуществлением производственной деятельности, предусмотренной трудовым законодательством РФ, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожного пути необщего пользования с участием перевозчика в соответствии с установленным порядком.
Кроме того, законом устанавливается, что с 1 марта 2026 года дополняется перечень основных требований к железнодорожному подвижному составу и контейнерам. В частности, предназначенный для перевозок грузов железнодорожный подвижной состав подлежит приписке владельцем инфраструктуры к железнодорожным станциям в соответствии с правилами, устанавливаемыми Минтрансом России.
Также, согласно закону, не допускается строительство объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта на земельных участках, входящих в утвержденный проект межевания территории, в отношении которых не прекращены права собственников и третьих лиц в связи с их изъятием для государственных нужд.