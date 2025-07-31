Путин подписал закон о запрете агрегаторам продавать билеты на поезда

Министерство также утвердит классификацию, порядок расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, не связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта, и с осуществлением производственной деятельности, предусмотренной трудовым законодательством РФ, а также порядок заключения и изменения договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования и на подачу и уборку вагонов.