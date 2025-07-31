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Путин объявил благодарность двум сотрудникам «Артека»

Путин объявил благодарность двум сотрудникам «Артека» за заслуги в образовании.

Источник: © РИА Новости

АРТЕК (Крым), 31 июл — РИА Новости. Благодарность за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу объявил президент России Владимир Путин двум сотрудникам «Артека».

«Объявить благодарность Акуниной Анне Валериевне — руководителю центра непрерывного профессионального развития работников системы образования ФГБОУ “Международный детский центр “Артек”, Бабиной Карине Владимировне — руководителю управления информационной политики ФГБОУ “Международный детский центр “Артек” , — говорится в тексте распоряжения президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.