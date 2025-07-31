The Daily Telegraph: ВСУ потеряли надежду удержать Красноармейск

Журналисты отмечают, что солдаты ВСУ уже считают переход города под контроль РФ лишь «вопросом времени». При этом моральный дух в рядах украинской армии, выставленных для обороны населенного пункта, «очень низок», многие из них «подали заявления о переводе в другие бригады», говорится в материале.