Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не надеются удержать Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом пишет британское издание The Daily Telegraph.
Журналисты отмечают, что солдаты ВСУ уже считают переход города под контроль РФ лишь «вопросом времени». При этом моральный дух в рядах украинской армии, выставленных для обороны населенного пункта, «очень низок», многие из них «подали заявления о переводе в другие бригады», говорится в материале.
При этом 31 июля Украина лишилась контроля над еще одним городом — Часовым Яром. В этот день Южная группировка российской армии на Краматорско-Дружковском направлении освободила населенный пункт — военные 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии установили флаги России во всех микрорайонах города. В боях за Часов Яр бойцы российских Вооруженных сил ликвидировали самую крупную группировку ВСУ в истории специальной военной операции на Украине.
По словам командира спецназа «Ахмат» и генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, после освобождения Часова Яра украинская оборонительная система на Краматорско-Дружковском направлении была взломана. Он добавил, что взятие города стало «хорошей» победой и плацдармом для дальнейшего продвижения российских войск.