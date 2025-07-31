Крестный ход из Витебска в Смоленск пройдет 5−9 августа

Традиционный крестный ход отправится в Смоленск для участия в торжествах, посвященных Смоленской иконе Божией Матери, именуемой «Одигитрия». Паломники пройдут более 120 км. Путь участников крестного хода будет пролегать через Лиозно, российские населенные пункты Рудня, Голынки, Гнездово.