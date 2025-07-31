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Крестный ход из Витебска в Смоленск пройдет 5−9 августа

Традиционный крестный ход отправится в Смоленск для участия в торжествах, посвященных Смоленской иконе Божией Матери, именуемой «Одигитрия». Паломники пройдут более 120 км. Путь участников крестного хода будет пролегать через Лиозно, российские населенные пункты Рудня, Голынки, Гнездово.

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крестный ход из Витебска в Смоленск к иконе Божией Матери, именуемой «Одигитрия», состоится 5−9 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал Белорусской православной церкви.

Традиционный крестный ход отправится в Смоленск для участия в торжествах, посвященных Смоленской иконе Божией Матери, именуемой «Одигитрия». Паломники пройдут более 120 км. Путь участников крестного хода будет пролегать через Лиозно, российские населенные пункты Рудня, Голынки, Гнездово.

В Смоленск паломники прибудут 9 августа, где на следующий день примут участие в торжествах в Свято-Успенском кафедральном соборе. -0-