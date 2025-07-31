Представитель КНР: китайская армия претворяет в жизнь Глобальную инициативу безопасности конкретными действиями

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская армия претворяет в жизнь Глобальную инициативу безопасности конкретными действиями. Это отметил атташе по вопросам обороны при посольстве Китая в Республике Беларусь Лю Чжэ на торжественном приеме в Минске по случаю 98-й годовщины образования Народно-освободительной армии Китая, сообщает корреспондент БЕЛТА.
«Прежде всего разрешите мне от лица Министерства национальной обороны Китайской Народной Республики, Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в Республике Беларусь Чжан Вэньчуаня, а также от себя лично горячо поприветствовать и выразить искреннюю благодарность всем присутствующим на этом мероприятии, — подчеркнул атташе. — 1 августа 1927 года Коммунистическая партия Китая подняла вооруженное восстание, провозгласив рождение новой народной армии».
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«За последние 98 лет Народно-освободительная армия Китая, неизменно подчиняясь руководству партии и продолжая революционные традиции, совершила бессмертные подвиги в борьбе за национальную независимость, освобождение народа и процветание страны. После проведения XVIII съезда КПК Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул цель укрепления армии в новую эпоху, разработав новую трехэтапную стратегию модернизации национальной обороны и вооруженных сил: достижение к 2027 году столетней цели строительства армии, базовое осуществление модернизации национальной обороны и вооруженных сил к 2035 году и всестороннее строительство армии мирового класса к середине века», — сказал Лю Чжэ.
Он также продолжил: «Под руководством партии были проведены самые масштабные и глубокие со времени основания КНР реформы в сфере обороны и вооруженных сил, достигнуты исторически значительные успехи. В настоящее время Народно-освободительная армия Китая, всецело воплощая идеи Си Цзиньпина об укреплении армии, всесторонне усиливает партийное строительство в вооруженных силах, всесторонне активизирует боевую подготовку, ускоряет развитие новых качественных боевых возможностей, всесторонне совершенствует систему военного управления, консолидирует и повышает интегрированную национальную стратегическую систему и потенциал, твердо продвигает великое дело воссоединения Родины, всесторонне обеспечивая стратегическую поддержку для реализации великого возрождения китайской нации».
Атташе также обратил внимание: «В настоящее время мир вступил в новый период турбулентности и преобразований, когда глобальный мир и безопасность сталкиваются с беспрецедентно серьезными вызовами. Перед лицом эпохального вопроса “какая концепция безопасности нужна миру и как странам достичь общей безопасности”, Председатель КНР выдвинул Глобальную инициативу безопасности, подчеркнув необходимость придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, предложив китайский подход к построению сбалансированной, эффективной и устойчивой международной архитектуры безопасности».
«Китайская армия преданно претворяет в жизнь Глобальную инициативу безопасности конкретными действиями, активно предоставляя международному сообществу общественные блага безопасности, включая миротворческие операции, миссии конвоирования судов в океане, международную помощь при стихийных бедствиях и гуманитарную помощь. По состоянию на июль 2025 года Китай суммарно направил около 50 тыс. миротворцев, принявших участие в 29 миротворческих операциях ООН. История уже доказала и продолжит доказывать, что китайская армия неизменно остается твердым защитником, строителем и вкладчиком в глобальную безопасность и мировое спокойствие», — подчеркнул он. -0-