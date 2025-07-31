Представитель КНР: китайская армия претворяет в жизнь Глобальную инициативу безопасности конкретными действиями

«Китайская армия преданно претворяет в жизнь Глобальную инициативу безопасности конкретными действиями, активно предоставляя международному сообществу общественные блага безопасности, включая миротворческие операции, миссии конвоирования судов в океане, международную помощь при стихийных бедствиях и гуманитарную помощь. По состоянию на июль 2025 года Китай суммарно направил около 50 тыс. миротворцев, принявших участие в 29 миротворческих операциях ООН. История уже доказала и продолжит доказывать, что китайская армия неизменно остается твердым защитником, строителем и вкладчиком в глобальную безопасность и мировое спокойствие», — подчеркнул он. -0-