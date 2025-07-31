Путин подписал закон о взыскании долгов по налогам без суда

Отмечается, что во внесудебном порядке налоговые органы смогут списывать имеющиеся денежные средства со счетов должников, в том числе с банковских счетов и электронных кошельков, а также цифровые рубли. Если средств не будет хватать для погашения долга, налоговые органы будут взыскивать наличные деньги и имущество должника, кроме предметов повседневного обихода и вещей первой необходимости, защищенных законом от изъятия.