Путин подписал закон о взыскании долгов по налогам без суда

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебном взыскании долгов по налогам и штрафам, если налогоплательщик их не оспаривает. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
В соответствии с законом налоговые органы смогут во внесудебном порядке взыскивать с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, а также пени, штрафы и проценты. Сумма задолженности при этом не должна превышать отрицательное сальдо единого налогового счета (ЕНС). В случае, если налогоплательщик оспаривает задолженность, взыскать долг возможно будет только через суд.
Новые правила вступят в силу с 1 ноября 2025 года.
Отмечается, что во внесудебном порядке налоговые органы смогут списывать имеющиеся денежные средства со счетов должников, в том числе с банковских счетов и электронных кошельков, а также цифровые рубли. Если средств не будет хватать для погашения долга, налоговые органы будут взыскивать наличные деньги и имущество должника, кроме предметов повседневного обихода и вещей первой необходимости, защищенных законом от изъятия.
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