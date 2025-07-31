Жителей Абхазии шокировали полуголые россияне на улицах

В редакцию портала обратилась владелица гостевого дома в Гагре Аида Минасян, которая заявила, что в этом году на отдых в республику якобы приехали совершенно другие туристы, которые, по ее словам, не уважают местные обычаи, бродят по улицам в полуголом виде, а также заходят в рестораны и требуют высокого сервиса, даже если заплатили за бюджет.