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Жителей Абхазии шокировали полуголые россияне на улицах

Жители Абхазии шокированы поведением и внешним видом российских туристов в этом году.

Жители Абхазии шокированы поведением и внешним видом российских туристов в этом году. Об этом пишет SOCHI1.RU.

В редакцию портала обратилась владелица гостевого дома в Гагре Аида Минасян, которая заявила, что в этом году на отдых в республику якобы приехали совершенно другие туристы, которые, по ее словам, не уважают местные обычаи, бродят по улицам в полуголом виде, а также заходят в рестораны и требуют высокого сервиса, даже если заплатили за бюджет.

Девушка отметила, что гостям она рада, однако туристы ведут себя, как в Сочи — везде ходят в купальниках. Она пыталась донести до туристов информацию, что в Абхазии так не принято, однако без толку. А за появление вне пляжа в купальных костюмах реально никого не штрафут.

В последнее время в Абхазию едут много искательниц приключений, которые оголяются, чтоб продемонстрировать свои прелести, добавила Аида. По ее мнению, это может кончиться плохо.

Владелец кафе Махмуд также подтвердил, что в прибрежных ресторанах и столовых в этом году появились полуголые люди. А местные просто не хотят кушать рядом с полуголыми людьми. В Абхазии это воспринимается как неуважение.

По словам Махмуда, туристы из Ярославля на прошлой неделе полезли в драку с администратором, который не пустил их в купальных костюмах.

Ранее сообщалось, что в Абхазии вызвал неожиданную реакцию со стороны отельеров скандал после заявлений чиновницы про «Доширак». Российских туристов владельцы гостиниц начали активно завлекать, предлагая им лапшу быстрого приготовления.