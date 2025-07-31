Рыба и другие необычные находки: что волны цунами вынесли на берег острова Парамушир

Мужчина рассказал, что на побережье острова в районе Второго Курильского пролива ему удалось найти изолятор проводов времен СССР — раньше такие приспособления висели на деревянных столбах. Лакомов предположил, что его могло унести в море во время цунами в 1952 году, а теперь он также при помощи стихии вернулся на берег.