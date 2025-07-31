Рыба и другие необычные находки: что волны цунами вынесли на берег острова Парамушир

Волны цунами на острове Парамушир вынесли на берег не только большое количество рыбы, но и необычные предметы. О причудливых находках в беседе с РИА Новости рассказал местный житель Северо-Курильска Сергей Лакомов.
Мужчина рассказал, что на побережье острова в районе Второго Курильского пролива ему удалось найти изолятор проводов времен СССР — раньше такие приспособления висели на деревянных столбах. Лакомов предположил, что его могло унести в море во время цунами в 1952 году, а теперь он также при помощи стихии вернулся на берег.
Помимо этого, на берегу Парамушира можно заметить много рыбы, в том числе камбалы. Также мужчина рассказал об обнаруженной песчанке — рыба, обитающая в морских глубинах, тоже была выброшена на побережье из-за цунами в 300 метрах от пролива.
Ранее KP.RU сообщал, что на Камчатке из-за крупного землетрясения ночью в среду, 30 июля, была зафиксирована волна цунами высотой в 3−4 метра.