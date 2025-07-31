Гендиректор МХАТ Кехман стал фигурантом второго уголовного дела

Издание «Страсти» с опорой на данные портала «Госзакупки» сообщало, что речь, предположительно, идет о контрактах на ремонт сцены на сумму 44,9 млн рублей. Из них 32,8 млн рублей пошли на поставку необходимых материалов, а 12,1 млн рублей — на монтаж требуемой конструкции. При этом не исключено, что в деле есть и другие эпизоды: достоверной информации об этом пока не появилось, сумма ущерба также не названа.