Исполнитель теракта в «Крокусе» купил билет у спекулянта за час до концерта

«Прибыв на место, проведя разведку, он (исполнитель теракта Шамсидин Фаридуни) сообщил другим соучастникам, чтобы те выезжали к нему в концертный зал “Крокус сити холл”, которые около 18.35 на автомобиле Renault присоединились к нему, после чего они прошли в помещение и находились в одном из кафе, где пили кофе», — говорится в материалах.