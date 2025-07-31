Исполнитель теракта в «Крокусе» купил билет у спекулянта за час до концерта

Один из террористов, участвовавших в атаке на «Крокус сити холл», за час до нападения приобрел у перекупщика один билет на выступление группы «Пикник». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
«Прибыв на место, проведя разведку, он (исполнитель теракта Шамсидин Фаридуни) сообщил другим соучастникам, чтобы те выезжали к нему в концертный зал “Крокус сити холл”, которые около 18.35 на автомобиле Renault присоединились к нему, после чего они прошли в помещение и находились в одном из кафе, где пили кофе», — говорится в материалах.
Из документов следует, что после этого преступники спустились на первый этаж, где Фаридуни купил у спекулянта билет на выступление группы «Пикник».
В ходе следствия была опрошена женщина, занимавшаяся перепродажей билетов. Она сообщила, что примерно за час до начала концерта к ней обратился мужчина и за 7000 рублей наличными приобрел билет на мероприятие.
Стоявшему рядом с ней знакомому показалось странным, что молодой человек купил всего один билет, хотя с ним был еще один мужчина, а двое других находились через дорогу, уточняется в материалах дела.
В них также указано, что после теракта женщина увидела в новостях лица террористов, в которых узнала покупателя билета и его спутника. Она незамедлительно сообщила об этом в полицию.
Ранее стало известно, что исполнитель теракта в Крокусе Мирзоев умышленно наехал машиной на семью, когда пытался скрыться с места преступления.