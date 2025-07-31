Путин подписал закон о запрете фильмов, дискредитирующих ценности РФ

Кроме того, закон возлагает на владельцев сервисов обязанность за сутки с момента получения требования Роскомнадзора прекратить распространение материалов, в которых Минкультуры усмотрело дискредитацию или пропаганду отрицания традиционных ценностей. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.