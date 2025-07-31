Путин подписал закон о запрете фильмов, дискредитирующих ценности РФ

Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцы аудиовизульных сервисов будут обязаны блокировать фильмы, дискредитирующие или пропагандирующие отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Согласно размещенному на портале правовой информации документу, владельцы аудиовизуальных сервисов и соцсетей должны будут предотвращать распространение произведений, которые содержат материалы, отрицающие традиционные ценности.
Кроме того, закон возлагает на владельцев сервисов обязанность за сутки с момента получения требования Роскомнадзора прекратить распространение материалов, в которых Минкультуры усмотрело дискредитацию или пропаганду отрицания традиционных ценностей. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о борьбе владельцев земельных участков с борщевиком. Он начнет действовать 1 марта 2026 года.