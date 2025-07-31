Представитель КНР: связи между вооруженными силами Китая и Беларуси непрерывно углубляются

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай твердо придерживается пути мирного развития и неизменно проводит оборонительную национальную политику. Об этом заявил атташе по вопросам обороны при посольстве Китая в Республике Беларусь Лю Чжэ на торжественном приеме в Минске по случаю 98-й годовщины образования Народно-освободительной армии КНР, сообщает корреспондент БЕЛТА.
«С момента основания КНР китайская армия никогда не инициировала ни одного конфликта и не вторгалась ни на пядь чужой территории, — отметил атташе. — В последние три года рост оборонных расходов Китая стабильно составляет 7,2%, при этом доля военных расходов в ВВП страны на протяжении многих лет остается ниже 1,5%, что ниже среднемирового показателя. При этом Китай остается единственной крупной державой в мире, которая еще не достигла полного национального воссоединения. Вопрос Тайваня является ядром ключевых интересов Китая. Если кто-то попытается оттолкнуть Тайвань от Китая, Народно-освободительная армия Китая решительно защитит государственный суверенитет и территориальную целостность страны».
«Под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Беларуси Александра Лукашенко китайско-белорусские отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства между нашими странами динамично развиваются. В июне этого года Александр Лукашенко совершил успешный визит в Китай, главы двух государств определили новые перспективы развития отношений между Китаем и Беларусью», — обратил внимание Лю Чжэ.
Министерство обороны Беларуси: НОАК стала одной из самых могущественных и технологичных армий мира.
«С радостью отмечаем, что как важная составляющая двусторонних отношений, связи между вооруженными силами Китая и Беларуси непрерывно углубляются, принося весомые плоды практического сотрудничества. 9 мая этого года НОАК вновь направила парадный расчет в Беларусь, что сделало Беларусь единственной страной, куда Китай направлял парадные подразделения два года подряд, а также рекордсменом по количеству принятых китайских военных парадных расчетов. Это ярко свидетельствует об исключительно высоком уровне и особом характере отношений между нашими армиями. В этом году исполняется 80 лет со дня победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и во Всемирной антифашистской войне, а также 80-лет победы советского народа в Великой Отечественной войне», — отметил китайский представитель.
Представитель КНР: китайская армия претворяет в жизнь Глобальную инициативу безопасности конкретными действиями.
«Восемь десятилетий назад наши армии плечом к плечу сражались против фашистских агрессоров, скрепив свою дружбу боевым братством. Сегодня китайская армия готова вместе с белорусской армией хранить уроки войны, отстаивать правду о Второй мировой войне, углублять военное сотрудничество и совместно противостоять гегемонизму, тирании и силовому диктату, внося еще больший вклад в защиту мира и стабильности во всем мире», — резюмировал он. -0-