Дело о двойном убийстве в Зимовниковском районе рассмотрит суд

По версии следствия, в апреле прошлого года двое мужчин 41 года и 53 лет пропали после того, как уехали с работы и не вернулись домой. Через несколько дней их тела с признаками насильственной смерти были обнаружены. Расследование показало, что к убийству причастны трое местных жителей.