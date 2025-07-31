Дело о двойном убийстве в Зимовниковском районе рассмотрит суд

В Зимовниковском районе Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, обвиняемых в жестоком убийстве двух мужчин, а также в ряде других преступлений. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
По версии следствия, в апреле прошлого года двое мужчин 41 года и 53 лет пропали после того, как уехали с работы и не вернулись домой. Через несколько дней их тела с признаками насильственной смерти были обнаружены. Расследование показало, что к убийству причастны трое местных жителей.
Они заманили дончан в безлюдное место, связали, избили, а затем перевезли к реке Сал, где нанесли им множественные ножевые ранения. Следствие установило, что убийство совершалось с особой жестокостью, так как характер и количество повреждений свидетельствуют о намеренном причинении жертвам страданий. После этого тела и автомобили потерпевших были сброшены в реку.
Помимо убийства, подозреваемые обвиняются в угоне автомобилей, краже, умышленном уничтожении имущества и похищении документов. Сейчас все трое находятся под стражей. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело передано в суд.
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