Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира за его роль в урегулировании конфликтов между другими странами. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
«Трамп в среднем добивается одного мирного соглашения в месяц. Давно пора вручить президенту Трампу Нобелевскую премию мира», — заявила она.
До этого Левитт также призывала вручить президенту США Нобелевскую премию. В личном аккаунте в соцсети пресс-секретарь администрации Белого дома заявила, что именно Трамп сыграл ключевую роль в достижении соглашения о перемирии между Камбоджей и Таиландом. Это, по мнению Левитт, подтверждает значимость политического наследия американского лидера.