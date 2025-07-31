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«Давно пора вручить»: в Белом доме призвали наградить Трампа Нобелевской премией за роль в урегулировании конфликтов в мире

Белый дом: Трамп заслуживает Нобелевскую премию за роль в разрешении конфликтов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира за его роль в урегулировании конфликтов между другими странами. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

«Трамп в среднем добивается одного мирного соглашения в месяц. Давно пора вручить президенту Трампу Нобелевскую премию мира», — заявила она.

До этого Левитт также призывала вручить президенту США Нобелевскую премию. В личном аккаунте в соцсети пресс-секретарь администрации Белого дома заявила, что именно Трамп сыграл ключевую роль в достижении соглашения о перемирии между Камбоджей и Таиландом. Это, по мнению Левитт, подтверждает значимость политического наследия американского лидера.

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