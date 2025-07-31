На Солнце произошел редкий двойной выброс протуберанцев

Редкий двойной выброс протуберанцев на Солнце зафиксировали ученые.
Как сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале, 31 июля с северно-восточного края Солнца были выброшены в космос два подряд гигантских протуберанца. Их размер в момент окончания наблюдения составлял около миллиона километров.
Отмечается, что первый из протуберанцев под действием магнитных сил сформировал фигуру, похожую на цифру 8.
По словам ученых, эти протуберанцы не угрожают Земле, поскольку пролетят мимо планеты на расстоянии в десятки миллионов километров.
Ранее астрономы заявили о неопознанном летающем объекте, который может в ноябре достигнуть Земли.