На Солнце произошел редкий двойной выброс протуберанцев

Как сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале, 31 июля с северно-восточного края Солнца были выброшены в космос два подряд гигантских протуберанца. Их размер в момент окончания наблюдения составлял около миллиона километров.